فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. هبة عبدالعزيز: البحر الأحمر أقل أمية فى مصر

قالت الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مصر أدرجت محو الأمية ضمن الأهداف الأممية "التنمية المستدامة" وكذلك ضمن رؤية مصر 2030.





وأضافت فى تصريحات صحفية، أن عدد الأميين فى مصر 18.4 مليون نسمة، وبلغت نسبة الأمية 25.8% عام 2017، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الأمية انخفضت إلى 24.6% فى يوليو 2019، ونأمل أن يقل هذا المعدل خلال الأعوام القادمة، بفضل الخطط والبرامج التنموية التى وضعتها الدولة بعد 30 يونيو.

وتابعت: انخفضت معدلات الأمية بين الشباب "15-24 سنة" مقارنة بكبار السن "60 سنة فأكثر"، حيث بلغت 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017.

وأضافت: المفارقة أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى هذا الصدد خلال الأعوام الماضية وخصوصا فى المحافظات الحدودية حيث سجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدلات للأمية بنسبة 12% وهذا يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان بتلك المناطق تحديدا والتى ظلت بكل أسف مهملة لفترات طويلة من الزمن.

Advertisements

واستكملت: مصر لا تعمل الآن فقط على محو أمية القراءة والكتابة فحسب وإنما وضعت خطط وبرامج متخصصة تم تصميمها لجعل معرفة القراءة والكتابة على درجة كافية، بحيث تضع الإنسان على طريق المعرفة وتزوّده خلال مرحلة تعليمه بقدر ملائم من التثقيف والتوجيه والإرشاد، حتى يصبح قادرا على التعلم بنفسه، ليتأهل ويصبح مواطناً صالحاً ومنتجا، قادر على معرفة حقوقه وواجباته، ومعرفة مكانه فى مجتمعه ومكانة مجتمعة فى العالم.

وتابعت: لذا يجب العمل على محو الأمية من المجتمعات التى تعانى منها، وخصوصا مجتمعنا والاهتمام بالعلم، لأن العلم هو الذى يزيد من ثقافة الإنسان، كما يزيده بالمعلومات، ويمنحه قوة المعرفة، لأنه لا يقتصر على نوع واحد من العلوم .

وأشارت إلى أن الأديان حثت على العلم، وخصوصا الإسلام، فكانت أول آية نزلت هى: "اقرأ باسم ربك الذى خلق"، لذا فنحن بحاجة إلى دعم المؤسسات الدينية أيضا للتكاتف مع الدولة المصرية فى القضاء على محو الأمية.