عاجل.. الأوقاف: غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، تطبيق الإجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصى ومراعاة علامات التباعد، مشددًا على مديرى المديريات والإدارات موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات فى أى وقت ولا سيما فى صلاة الجمعة.

وأوضحت الأوقاف ضرورة أن ينبه إمام المسجد على أهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة، فطاعة الله عز وجل فى العبادة لا تُنال بمعصيته فى أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدى رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شىء فى موضعه وتركه أفضل مما كان، فأى بيت وأى مكان أعظم من بيوت الله "عز وجل" وأولى بذلك ؟!

وقالت الأوقاف إن بيوت الله هى الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله عز وجل، وكريم فضله على عمار بيوته، فعلى المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله "عز وجل" يقول: ” يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذى يصلى فيه، لأن الله امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم، حيث يقول: ” فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”.