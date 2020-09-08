الأربعاء والخميس:- طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً. * الجمعة :- طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً. **الرياح الأربعاء :-والرياح معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد ومناطق من جنوب سيناء تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. الخميس والجمعة :- الرياح معتدلة. **الأمطار Advertisements الأربعاء :- من المتوقع سقوط أمطار متوسطه على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً بنسبة (٢٠٪؜). الخميس والجمعة :- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة (٣٠٪؜). وأيضاً سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة (٣٠٪؜). **ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى. دمتم بخير ....

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من الأربعاء ٠٩سبتمبر الى١١ سبتمبر ٢٠٢٠ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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