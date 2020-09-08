انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رد الجميل ووصولها صعيد مصر

انطلقت المرحلة الثانية لمبادرة "رد الجميل" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لتوزيع السلع الأساسية لأهالينا بقرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، حيث وصل قطار مؤسسة "حياة كريمة" محطته في صعيد مصر.

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