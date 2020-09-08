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تقارير مغربية تكشف موعد مباريات نهائي ونصف نهائي أبطال أفريقيا

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كشفت تقارير صحفية أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" يعقد اجتماعا استثنائيا، بعد غد الخميس لتحديد المواعيد الجديدة للأدوار النهائية لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

 

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

 

وقال موقع le360 سبورت إن المكتب التنفيذى سوف يعلن بعد غد الخميس، عن تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد الاتفاق الودي الذى جمع مسئولى الاتحاد المغربى ونظرائهم في الاتحاد المصري.

 

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وأضاف الموقع أن لجنة المسابقات التابعة لـ"كاف" ستعلن إجراء نصف نهائي المسابقتين يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب يومى 23 و24 من الشهر ذاته فيما تجرى المباراة النهائية فى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

 

كان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد وصل القاهرة وكان في استقباله كل من المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف، وعبد المنعم باه القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الأفريقي.

 

ويترأس أحمد أحمد الخميس المقبل اجتماع المكتب التنفيذي لـ"كاف" والذي سيعقد بواسطة الفيديو كونفرانس بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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