قطار مؤسسة "حياة كريمة" يصل إلى صعيد مصر.. توزيع سلع أساسية على أهالي قرية جزيرة الشندويل بسوهاج (صور)

في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، وصل قطار مؤسسة حياة كريمة إلى محطته في صعيد مصر. وتم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "رد الجميل" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لتوزيع السلع الأساسية للأهالي في قرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج. ورفعت الحملة شعارات "إيد بتساعد وإيد بتبني"، و"حياة كريمة لكل مواطن". Advertisements #مؤسسه حياه كريمة #مبادرهرد الجميل

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