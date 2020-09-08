السياحة والآثار: حصول 668 فندقا بـ23 محافظة على شهادة السلامة الصحية

وأوضح مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن هذه الفنادق والتي قامت لجان الفحص بالتأكد من استيفائها هي ٣ فنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هي رويال باراديس، ونيو كوين شارم، ودريمز بيتش، و ٤ فنادق بمحافظة البحر الاحمر هي بوسكا أوتيل، وماجيك لايف، ومارينا فيو بورت غالب، وراديسون ساس، بالإضافة الي فندق ميرتا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق الايفان ببنها بمحافظة القليوبية، و ٣ فنادق بالقاهرة الكبري هي اللوتس، وهوليداي هوم، وعبيد هاوس.
وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦٦٨ فندقا بـ ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.
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