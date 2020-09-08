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السياحة والآثار: حصول 668 فندقا بـ23 محافظة على شهادة السلامة الصحية

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تواصل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، المرور علي المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.
وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أنه تسلم خلال الاسبوع الماضي ١٢ فندقا بخمسة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والقاهرة الكبري، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن هذه الفنادق والتي قامت لجان الفحص بالتأكد من استيفائها هي ٣ فنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هي رويال باراديس، ونيو كوين شارم، ودريمز بيتش، و ٤ فنادق بمحافظة البحر الاحمر هي بوسكا أوتيل، وماجيك لايف، ومارينا فيو بورت غالب، وراديسون ساس، بالإضافة الي فندق ميرتا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق الايفان ببنها بمحافظة القليوبية، و ٣ فنادق بالقاهرة الكبري هي اللوتس، وهوليداي هوم، وعبيد هاوس.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦٦٨ فندقا بـ ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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