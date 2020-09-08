إقبال متوسط على لجان الهرم في انتخابات إعادة الشيوخ

بدأت جموع المواطنين صباح اليوم، الثلاثاء، في التوافد على لجان الاقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ والتي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، للتصويت على 26 مقعدا في 14 محافظة.
وشهدت لجان الهرم إقبالا متوسطا من الناخبين وسط تكثيف أمنى.
وتعلن النتائج النهائية للانتخابات الأربعاء 16 سبتمبر، ومن المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع في اللجان مساء اليوم وغدا في تمام التاسعة مساء، على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.
وتجري جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، وأظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي حسم 174 مقعدا من إجمالي 300 مقعد، وحصول حزب مستقبل وطن على أغلبيتها.
ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.
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