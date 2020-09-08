أهم الأخبار.. وفاة الفنانة السودانية ستونة.. أخطاء رمضان صبحي مع بيراميدز.. وتصويت الناخبين في إعادة الشيوخ

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:



قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

حالة كبيرة من الحزن والاستياء تفرض نفسها على محبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تجاه رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، المنتقل حديثا إلى بيراميدز بسبب تصريحاته المثيرة بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا لـ ببراميدز.. للمزيد اضغط هنا

انطلاق تصويت المصريين بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" بعض اللقطات حول انطلاق تصويت المصريين فى الداخل بجولة الإعادة على 26 مقعدًا من أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بمحافظة الجيزة.. للمزيد اضغط هنا

نقل جثمان ستونة إلى مثواها الأخير بمقابر الجالية السودانية بأكتوبر

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أعلنت أسرة الفنانة السودانية ستونة عن تشييع جثمان الفنانة إلى مثواها الأخير في مقابر الجالية السودانية في منطقة السادس من أكتوبر بعد خروج جثمانها من أحد مستشفيات القاهرة.. للمزيد اضغط هنا

بتقديم عرض بـ10 ملايين يورو.. برشلونة يتحرك لضم جارسيا من مانشستر سيتي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا



وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين قرروا هذا العام تأجيل امتحاناتهم للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وكذلك طلاب الثانوية العامة 2020 الراسبين الباقين للإعادة في العام الدراسي الجديد سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021 "ورقيا".. للمزيد اضغط هنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

يقدّم موقع "دوت الخليج" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 9-9- 2020.. للمزيد اضغط هنا