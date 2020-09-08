القوى العاملة: تدشين منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل 2021

وأوضح وزير القوي العاملة أنه تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية ، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع ، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات ، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.
وقال الوزير: إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة تيسيرًا على هذه الفئة ، وتوفيرا للوقت والجهد ، مشيرًا إلي أنه يعقب ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية ، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.
وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.
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