بوابات تعقيم وكمامات وإقبال متوسط.. أبرز مظاهر جولة الإعادة بالشيوخ في لجان الهرم.. صور

شهدت ساعات الظهيرة من اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، توافدا متوسطا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون انتخابات الإعادة.

وحرص عدد من المتطوعين أمام اللجان الانتخابية بشارعي فيصل والهرم على توزيع الكمامات على الناخبين، كما حرصت المحافظة على لصق الإرشادات على أبواب اللجان وتوفير بوابات للتطهير من فيروس كورونا.

ويتنافس في جولة الإعادة بمحافظة الجيزة المرشحان عمرو إبراهيم علي محمد القماطي، ومصطفى يوسف أبوزيد رضوان على مقعد فردي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 14 محافظة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وهي محافظات، محافظة الجيزة ومحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد ومحافظة القليوبية ومحافظة الإسماعيلة وحافظة المنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح.

وأهابت الهيئة بجميع اللجان الفرعية اتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها، تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.