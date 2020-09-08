وزيرة الثقافة لـ مدبولي: فتح 7 متاحف قومية فنية.. ومسابقة ترجمة لشباب الجامعات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا، قدمته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "يوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها.
وبشأن قطاع الفنون التشكيلية، أوضحت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أنه تم تقديم ورش فنية إبداعية يتمحور موضوعها حول كورونا، إضافة إلى فتح أبواب مجموعة من المتاحف القومية والفنية والتي بلغ عددها حتى الآن 7 متاحف (5 فنية + 2 قومية) وهى: محمد ناجي، ومحمود مختار، والفنون الجميلة بالإسكندرية، والأمير محمد وحيد الدين سليم، وإنجي أفلاطون"، وبلغ إجمالي عدد الزوار للمتاحف 466 زيارة ما بين مصريين وأجانب.
أما صندوق التنمية الثقافية، فقد قدم 34 نشاطًا متنوعًا ما بين ندوات ثقافية، وحفلات غنائية وموسيقية، ودورات تدريبية، وورش تدريبية، وعروض سينمائية، ومعارض، وورش تدريب على الخزف، وعروض فنية متنوعة على المنصات الإلكترونية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، محققا أكثر من 6442 مشاهدة.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الهيئة المصرية للكتاب في إصدار سلسلة "رؤية"، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء الكتاب والسُنة، وإجماع العلماء، بعيدًا عن الغلو والتطرف، حيث وصل عدد إصداراتها إلى 20 عنوانًا، منها فقه الدولة، وفقه الجماعة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية.
وفي تقريرها، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، أطلقت بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم مسابقة متخصصة في مجال الترجمة لشباب الجامعات الحكومية المصرية، تحت شعار "ترجم.. أبدع"، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.targem- eg.com وتأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب بهدف دعمهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم.
كما تم إصدار كتاب "موسكو – القاهرة.. سنوات المد والجزر" من تأليف ميخائيل بوجدانوف وترجمة عبد الله حبه،ج ويتناول فترة الأعوام العشرين من تاريخ العلاقات المصرية الروسية – المصرية ، وكتاب فهم التنمية المستدامة من تأليف جون بلويت وترجمة طارق راشد عليان، ويتناول استراتيجية التنمية المستدامة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية.
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