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ماليزيا ترصد مدى فاعلية تنفيذ السفر ذهابا وايابا مع سنغافورة

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أكدت ماليزيا أنها سترصد مدى فاعلية تنفيذ نهج السفر ذهابًا وإيابًا بين أراضيها الحدودية المشتركة مع سنغافورة، إلى جانب تقييم خطورة تفشي الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19) من وقت لآخر.

وقال وزير الصحة الماليزي أدهام بابا- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إنه يتعين على جميع الأفراد الذين يسافرون بموجب هذا النهج أن يوفوا بالشروط المحددة ويلتزموا بالتعليمات الصحية المتعلقة بكورونا المنصوصة عليها من كلا البلدين فضلًا عن الخضوع للفحوصات ذات الصلة.

وأوضح أنه " وفقًا للنهج، فإن المسافرين وبعد الإقامة في الدولة ماليزيا أو سنغافورة لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، بإمكانهم العودة إلى أرض وطنهم من أجل عطلة قصيرة لفترة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع"، مضيفا أنه "بعد انتهاء هذه الفترة، يُسمح لهم بالعودة إلى الدولة التي يعمل فيها لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

يذكر أن هذا النهج الذي بدأ منذ 17 أغسطس الماضي شمل فقط حركة السفر بين البلدين عبر بوابة الدخول البرية في ولاية جوهور وسنغافورة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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