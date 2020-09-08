نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سياحة البرلمان": تخفيض 20% لمشجعي بطولة مونديال اليد أكبر ترويج ودعاية للسياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قرار وزارة الطيران المدني بتخفيض 20 % لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد، معتبرًا هذا القرار بأنه أكبر ترويج ودعاية للسياحة المصرية عالميًا.

وأكد "صدقي" في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين،اليوم الثلاثاء، أهمية قيام شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 -31 يناير القادم بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأشار صدقي إلي أن ذلك الامر سيكون له اثاره الإيجابية لتخفيف الاثار السلبية الكبيرة التي تعرض لها قطاع الطيران المدني ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب رئيس لجنة السياحة والطيران، من الحكومة الاستعداد الجيد لهذه البطولة العالمية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميًا من خلال وضع برامج وخطط دعائية للاعبي ونجوم ومشجعي العالم في هذه البطولة للقيام برحلات وزيارات لمختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية والاثرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تنظيم هذه الزيارات سيجعل نجوم ومشجعي العالم سفراء لمصر للترويج للسياحة المصرية لدى جميع دول العالم المشاركة في هذه البطولة العالمية خاصة وانه ولأول مرة في تاريخ هذه البطولة تشارك فيها 32 دولة من مختلف دول العالم.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

