نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية

وتتوقع الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية يوم غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة 20% وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

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وعن درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.

تطورات فيروس كورونا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

