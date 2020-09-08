نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. "التعليم" تعلن خطة العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ بعد قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لاعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديدة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى له أمس :سوف نركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

وأضاف :الموضوعات الاخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الامريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.

وأختتم: الاجراءات الاحترازية الصحية سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.