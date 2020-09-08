وصرح الوزير بعدم صحة إلغاء أعمال السنة هذا العام، مطالبًا بالانتظار وعدم استباق الأحداث، لحين إعلان التفاصيل الكاملة للعام الدراسى الجديد اليوم.
وقال الوزير طارق شوقى، إن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة، متمنيا عدم تداول هذه الأخبار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بث مباشر .. وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسى الجديد 2020 - 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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