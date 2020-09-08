بث مباشر .. وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسى الجديد 2020 - 2021

وصرح الوزير بعدم صحة إلغاء أعمال السنة هذا العام، مطالبًا بالانتظار وعدم استباق الأحداث، لحين إعلان التفاصيل الكاملة للعام الدراسى الجديد اليوم.

وقال الوزير طارق شوقى، إن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة، متمنيا عدم تداول هذه الأخبار.