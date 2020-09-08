عاجل.. طارق شوقى: إتاحة جميع مواد المرحلة الابتدائية عبر القنوات التعليمية

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد، إن مدير المدرسة، هو المتحكم الوحيد فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، حسبما يرى، بشرط أن تكون المساحة بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر ونصف.
وأكد الوزير، تنوع المصادر التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى أن طلاب الصفوف الـ 4، و5 و6، يمكنهم متابعة جميع الحصص الدراسية من خلال القنوات التعليمية، أو المنصات الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت.
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