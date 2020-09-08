القوى العاملة: بدء رعاية 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا وتأمينا.





واطمئن الوزير، وفقا لبيان صحفى، على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان فى استقباله المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وجميع الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أننا بدأنا بمدينة العلمين التى يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم، مؤكدا أنه فى أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسى المواقع، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثانى خاص بتسجيل استمارات البطاقات، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذى أنهى قياس مستوى مهارته.

وقال الوزير: إن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة تيسيراً على هذه الفئة، وتوفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أنه يعقب ذلك استخراج بطاقات الرقم القومى للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التى ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التى يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التى تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.

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فى جولته قام الوزير بالتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا فى أثناء عملية تقديم الخدمة، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، والعمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من تقديم هذه الخدمة لكافة العمالة غير المنتظمة الموجودة بالمشروع.

وتابع الوزير الخطة التى يتم بها العمل بالمنظومة من عدد الحالات المسجلة يومياً فى المواقع المختلفة، والأوقات اللازمة لتسجيل جميع الأعداد، كما اطمئن على النظم الإلكترونية التى يتم العمل بها ضمن المنظومة، وضمان عدم انقطاعها أو حدوث مشكلات بها.

وأوضح الوزير، أن العمالة غير المنتظمة فى قطاع التشييد والبناء أعدادهم كثيرة بمختلف المهن فى القطاع، مؤكدا ضرورة العمل على رعاية تلك الفئة والانطلاق من هذا المجال إلى مجال آخر بداية لرعايتهم، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة عمل مكتب عمل داخل منطقة العلمين الجديدة لرعاية العاملين فى تلك المنطقة وتيسيرا على العمال الموجودين لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وكان الوزير قد شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهنى، والتشغيل وسوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتى القوى العاملة بمحافظتى الإسكندرية ومطروح للبدء فى رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.