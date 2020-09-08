طارق شوقى: امتحانات الثانوية الجديدة ستكون إلكترونية بالكامل

وأفاد شوقى، خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسى اليوم الثلاثاء، بأن طلاب المراحل الثانوية ستتواجد فى المدارس لمدة يومين.

وأضاف أن هناك كتاب جديد سيطرح على طلاب الثانوية، تم صياغته بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بعنوان "بناء الشخصية الوطنية".

وتابع: "الثانوية العامة القديمة انتهت بانتهاء آخر امتحان.. أما الجديدة فالامتحانات فيها ستتم إلكترونيًا والتصحيح أيضًا سيكون إلكترونيًا".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا ووجد للعنصر البشرى فى الثانوية العامة الجديدة سواء وضع الامتحان أو توزيعه أو تصحيحه.. لافتًا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون اختارى أو ضع علامة صح وخطأ.