وأفاد شوقى، خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسى اليوم الثلاثاء، بأن طلاب المراحل الثانوية ستتواجد فى المدارس لمدة يومين.
وأضاف أن هناك كتاب جديد سيطرح على طلاب الثانوية، تم صياغته بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بعنوان "بناء الشخصية الوطنية".
وتابع: "الثانوية العامة القديمة انتهت بانتهاء آخر امتحان.. أما الجديدة فالامتحانات فيها ستتم إلكترونيًا والتصحيح أيضًا سيكون إلكترونيًا".
وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا ووجد للعنصر البشرى فى الثانوية العامة الجديدة سواء وضع الامتحان أو توزيعه أو تصحيحه.. لافتًا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون اختارى أو ضع علامة صح وخطأ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طارق شوقى: امتحانات الثانوية الجديدة ستكون إلكترونية بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.