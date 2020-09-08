عاجل.. تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 25% بالإسكندرية

ونص القرار الذى حمل رقم 599 لسنة 2020، على مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، فيما يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية. وأوضح المحافظ فى بيان، اليوم، أن قرار تخفيض سعر المتر فى مخالفات البناء بنسبة 25%، يأتى مراعاة لظروف المواطنين المتقدمين للتصالح. كان محافظ الإسكندرية، أعلن ارتفاع إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلى 3070 طلبا، وذلك بحصيلة تجاوزت نصف مليار جنيه حتى الآن.

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