صور.. قبل وفاته بكورونا.. طبيب: لم أجد الوقت الكافى لتقبيل بناتى

وقال الدكتور طارق على صديق الطبيب مصطفى السيد، فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، إنه أصيب منذ حوالى أسبوعين بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى عزل المنصورة لتلقى العلاج.

وأوضح طارق أن حالة الدكتور مصطفى بدأت تسوء والأعراض اشتدت عليه، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى الرعاية بسبب نقص الأكسجين بجسمه وتركيب أنبوبة حنجرية له، وأن الدكتور ترك بنتين، واحدة تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف والأخرى 6 أشهر.

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وكتب الدكتور مصطفى قبل وفاته بأيام على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن أعراض الفيروس بدأت تشتد عليه وسيركب أنبوبة حنجرية، متابعا: لم أجد الوقت لتقبيل بناتى.

كما طالب أصدقائه قبل وفاته بساعات بالدعاء له: "أظن نهاية الطريق، ومحطة الوصول، استودعكم الله".

وطالب الأطباء الدولة بتقديم المساعدة لأسرة الشهيد والتكافل برعاية بناته نتيجة وفاته خلال عمله، وتقديرا لجهوده التى قدمه وخاصة فى تلك الفترة.