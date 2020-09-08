وزير التعليم يشرح آليات عمل العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة ستبدأ يوم 17 أكتوبر فى المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن العام الدراسى فى المدارس الدولية يبدأ يوم 15 سبتمبر.





وأفاد شوقى، خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسى اليوم الثلاثاء، أن تحديات العام الدراسى زاخرة فى ظل تفشى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة لا يمكنها وضع حل على مستوى الجمهورية لتسكين 23 مليون طالب. وعن خريطة عمل المراحل الدراسية، قال إن الوزارة تعمل على توزيع الإجراءات على مديريات التعليمية، وبالتباعية توزعها على إدارات المدارس. وأفاد بأنه سيتم تخصيص أيام لكل طالب يذهب فيها إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن كل مدرسة ستحدد الأيام التى سوف يتواجد خلالها الطالب فى المدرسة.

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