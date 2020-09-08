وزير التعليم: 17 شخصا ينتحل شخصيتى على مواقع التواصل

وأفاد شوقى، خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسى اليوم الثلاثاء، بأن هناك 17 شخصًا منتحل شخصيتي من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك – تويتر – إنستجرام".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن عنوان الوزارة على التواصل الاجتماعى معروض، لافتًا إلى أن هناك 4 صفحات باسم الوزارة مزيفة هدفها بث الشائعات.
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