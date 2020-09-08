عاجل .. وزير التعليم: الحضور يومان فقط لطلاب الإعدادية

وقال شوقى خلال مؤتمر صحفى، إن حضور طلاب الإعدادية إلى المدرسة سيقسم إلى يومين فقط، لكل صف.

وأكد شوقى أن الوزارة حرصت على إحداث طفرة كبيرة فى القنوات التعليمية، فى إطار سعيها لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب.

وأشار إلى أن جميع حصص المرحلة الإعدادية، سيتم شرحها مرة أخرى على القنوات التعليمية، مؤكدًا" اللى عنده إنترنت مصادر التعلم هتكون أكثر بالنسبة له، من خلال البث المباشر، ومنصة edmodo".