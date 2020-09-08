ضبط إخوانى يدعو للتجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية

في إطار متابعة التحركات الإخوانية لاستهداف الدولة المصرية، رصدت أجهزة الأمن إخواني يقوم بتنظيم حملات تدعو إلى التجمع وفتح فصول الدورس الخصوصية. وبمتابعة العنصر الإخواني المذكور، بما أفادت به التحريات تم ضبطه، وبمواجهته بدعواته الثابتة بالجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية، أقر بالتهم الموجهة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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