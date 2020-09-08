- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العمل الجديد، انتهت الجامعة من توفير كافة الإمكانات لقسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذى يولى اهتماما خاصاً لكل مجال علمى جديد يضع الجامعة فى المكانة المتميزة التى تليق بها باعتبارها فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر.
وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا التوجه العام ليس جديداً على الجامعة، حيث إن هذا القسم هو الوحيد على مستوى الجامعات الخاصة الذى أنشأته الجامعة لتدريس هذه اللغة خاصة بعد أن اتجهت مصر فى السنوات الأخيرة الى المزيد من التعاون مع كل من اليونان وقبرص فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن قسم اللغة اليونانية الحديثة يهدف الى تأهيل الطلاب للعمل فى العديد من المجالات المختلفة ومنها الترجمة والصحافة والاعلام، وأيضا للعمل بالشركات اليونانية العاملة فى مجالات الاستثمار فى مصر والتى تشهد اهتماما كبيراً وتتضاعف يوما بعد يوم.
وأضافت الدكتور نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة أن هذا القسم يسعى أيضاً إلى خلق مناخ علمى وأكاديمى يتسم بالمرونة والقدرة على تطوير الذات من خلال التعامل مع الأقسام الأخرى بالكلية وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.
خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم
الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم
الدكتور نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "التعلم مدى الحياة" فى قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.