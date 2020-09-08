طوابير السيدات أمام لجان جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في أسوان.. صور

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، إقبالا كثيفا من السيدات على صناديق الاقتراع خلال نصف اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان.

ونظم ضباط وأفراد الشرطة عملية دخول السيدات من خلال طوابير بينهن تباعد اجتماعى، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وكافة الإجراءات الوقائية أثناء عملية الاقتراع.

وكانت لجان الانتخابات لجولة الإعادة على مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان، وعددها 255 لجنة فرعية، بدأت فى استقبال الناخبين خلال اليوم الأول، والذى شهد خلال الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع إقبال من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

ويتنافس فى جولة الإعادة بمحافظة أسوان، 4 مرشحين بالنظام الفردى وهم: "مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه، ومحمد الأنور سليمان عبد الحفيظ، وياسر عبد الحميد عوض سيد، ومصطفى جمعة مهدى عبد الصادق".

كما أنهت محافظة أسوان كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين فى جولة الإعادة، وصرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بمجرد الانتهاء من الجولة الأولى بدأنا الاستعداد لجولة الإعادة من خلال عقد عدة اجتماعات تجمع كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، بجانب مرور رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى للتأكيد على جاهزية 255 لجنة فرعية فى استقبال الناخبين بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها فى استقبال الناخبين .

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا ، بجانب الاستعداد عن طريق تجهيز ساحات انتظار مغطاة للوقاية من حرارة الشمس خلال التوقيت الحالى من فصل الصيف ومراعاة ، وكذلك توفير كراسى متحركة لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة .

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

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الناخبات أمام إحدى اللجان

توافد السيدات أمام اللجان

جانت من طوابير السيدات

طوابير الناخبات

قوات التأمين تنظم دخول السيدات