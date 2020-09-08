قطار مؤسسة حياة كريمة يصل قرية جزيرة الشندويل بسوهاج.. صور

وصل قطار مؤسسة "حياة كريمة" محطته في صعيد مصر، تحديدا في قرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري. وتم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "رد الجميل" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لتوزيع السلع الأساسية لأهالينا بقرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج.

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