وزير التعليم : العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات الكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية.

وأكد أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه ٨ مليون طالب وحتى السادس يوجد ٦مليون طالب باجمالى ٢٣ مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية ولتعليم والتعليم الفنى أن كل ما ينشر حول العام الدراسى غير صحيح، لافتا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الاطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الاحد إلى الاربعاء ولو فترتين يروح ٣ ايام سبت واثنين واربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.