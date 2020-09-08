وأكد أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه ٨ مليون طالب وحتى السادس يوجد ٦مليون طالب باجمالى ٢٣ مليون طالب حتى الثالث الثانوى.
وأوضح وزير التربية ولتعليم والتعليم الفنى أن كل ما ينشر حول العام الدراسى غير صحيح، لافتا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الاطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الاحد إلى الاربعاء ولو فترتين يروح ٣ ايام سبت واثنين واربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم : العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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