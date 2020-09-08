وزير التنمية المحلية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ: لا توجد عقبات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق ماراثون اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 14 محافظة وانتظام فتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

وقال شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات محافظات الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، مطروح لمتابعة تطورات العملية الانتخابية وتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقام اللواء محمود شعراوى، بالتواصل مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير جميع اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

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وأكد شعراوى أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف المحافظات على مدار يومي جولة الإعادة ورفع حالة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وجميع سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمون على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.