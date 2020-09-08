وزير التعليم: لن يتم طبع كتب للمرحلة الثانوية| والعام الدراسي الجديد غياب وحضور عادي

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم طباعة كتب للمرحلة الثانوية العام المقبل و أنه سوف توفر الوزارة الكتب فى شكل رقمى ومحتوى رقمى.

وتابع : " هناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية عبارة عن أفلام مكثفة وتدريب على نظام الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومى للامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على اتجاه الامتحان المعين".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك مشروع طموح جدا تحت عنوان " كل طفل متصل" هدفه تدريب الطلاب على التواصل على الانترنت ولن تكون تكلفته عالية بل يحتاج إلى ميزانيات ويمكن تقيسط سعر الجهاز لولى الامر ولكن الوزارة ما زالت تعمل عليه لم ينتهى بعد .

وشدد على أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى و سيكون على غرار المدرسة العادية على أرض الواقع، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد هو عام دراسى عادى به طابور الصباح وغياب وحضور وكل الصلاحيات لدى مدير المدرسة، ينظم حضور الطلاب كما يرى.