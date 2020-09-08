وتابع : " هناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية عبارة عن أفلام مكثفة وتدريب على نظام الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومى للامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على اتجاه الامتحان المعين".
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك مشروع طموح جدا تحت عنوان " كل طفل متصل" هدفه تدريب الطلاب على التواصل على الانترنت ولن تكون تكلفته عالية بل يحتاج إلى ميزانيات ويمكن تقيسط سعر الجهاز لولى الامر ولكن الوزارة ما زالت تعمل عليه لم ينتهى بعد .
وشدد على أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى و سيكون على غرار المدرسة العادية على أرض الواقع، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد هو عام دراسى عادى به طابور الصباح وغياب وحضور وكل الصلاحيات لدى مدير المدرسة، ينظم حضور الطلاب كما يرى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم: لن يتم طبع كتب للمرحلة الثانوية| والعام الدراسي الجديد غياب وحضور عادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.