الأطباء تنعي الطبيب الشاب مصطفى السيد عبده

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور الشاب مصطفى السيد عبده - طبيب مقيم أمراض القلب والأوعية الدموية بمركز القلب بالمحلة الكبرى والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19. وقدمت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

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