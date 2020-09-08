نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة 170 مليون جنيه.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان صومعة بني سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صومعة بني سلامة بمركز منشأة القناطر بالجيزة، والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 الف طن وعدد الخلايا 12 خلية من المعدن سعه كلا منها 5 الاف طن مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

واكد المصيلحي بأن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتماماً بالغاً، نظراً للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الإستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة فى انتاج الخبز البلدي ما يقرب من ١٠ مليون طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثه وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأضاف المصيلحي أن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشاؤها ١٧٠ مليون جنيه بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا

ومن جانبه اشار محافظ الجيزة بأن الصومعه تعد اضافه هامه للمنظومة التموينية بالمحافظة حيث تقام الصومعه علي مساحة 33700 م2 ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل بأستخدام ميزان يسكول لوزن أجولة القمح المحملة علي السيارات أثناء عملية الدخول والخروج وهي تعتبر أهم تقنية في جميع مراحل التخزين حتي تمكن من قراءة كمية القمح التي تم تحويلها وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار مشيراً انه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية الى صومعه بنى سلامه لتسهيل عملية النقل للسيارات المتردده على الصومعة دون اى معوقات.

مشيرا ان العام الحالى شهد متابعه دقيقة لمواقع أستلام القمح المحلي لموسم 2020 للتأكد من أنتظام العمل بالصوامع حيث بلغت كميات القمح المحلي المستلم خلال موسم توريد الأقماح بالصوامع للعام الحالي 185880 طن وذلك بعدد 16 موقع بنطاق الواحات - بولاق - اوسيم - الصف - قسم الجيزة - اطفيح - منشاة القناطر - امبابة مشيراً بأنه السعات التخزينية بتلك المواقع تصل الى 243625 طن.

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ووجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة التموين لمجهوداتها فى توفير السلع الاستراتيجيه بكميات وفيرة وعلى التعاون المثمر لخدمة المواطنين.

وحرص وزير التموين ومحافظ الجيزة على تفقد المعامل والميزان البسكول وخلايا التخزين وحفظ الاقماح ووحدات التحكم.

رافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال الجوله التفقدية السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر .

