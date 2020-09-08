نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: حضور طلاب المرحلة الإعدادية يومين في الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسافة بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف فى العام الدراسي المقبل، وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يوجد كتاب جديد تحت عنوان " القيم وإحترام الآخر" لطلاب رياض الاطفال والابتدائي.

وأكد الوزير أن كل المناهج سوف تكون متوفرة على اليوتيوب وهناك تقوية كبيرة وطفرة فى القنوات التعليمية خلال الفترة المقبلة وأيضًا منصة أدمودو ومنصة البث المباشر.

Advertisements

وقال عن المرحلة الاعدادية سوف تقسم على 3 مجموعات وكل مجموعة تحضر يومان فى الاسبوع وسيتم تقسيمها، مع الاحتفاظ بالتباعد الآمن بين الطلاب.

وعن مصادر التعليم فى المرحلة الاعدادية قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يكون هناك مكتبة الكترونية جديدة إسمها مكتبة المناهج وأيضًا برنامج جديد تحت عنوان "أسال المعلم".

وأكد الوزير أن كل فصول الثانوية مجهزة بالشبكات وكل الطلاب فى المرحلة الثانوية سوف يكون معهم تابلت.