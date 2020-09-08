نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، ستكون إلكترونية تمامًا حتى التصحيح سيكون إلكترونيًا.
وأضاف أن الامتحان الموحد لا يمثل تكافؤ الفرص، وأنه سوف يكون هناك امتحانات متساوية.
وتابع أن امتحان الثانوية العامة فى النظام الجديد، لن تكون فرصة واحدة أو حياة وموت ولكن سيصبح مثل "السات" وسوف تكون هناك فرصة ثانية لتحسين المجموع، وأكد أن الوزارة سوف تأخذ النمرة الأعلى قائًلا: "كدة الثانوية العامة مش هتبقى حياة أو موت".
وأورد أنه لا توجد طباعة للكتب نهائيًا ولكن المناهج سوف تكون رقمية.
ونوه بأن هذا مشروع جديد، وأن الوزارة سوف توفر مكتبة يوجد فيها أفلام للمناهج للإعدادية والثانوية وفيها أفضل الاساتذة والتدريب على نوعية الاسئلة الجديدة.
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