التعليم تعلن نظام حضور الطلاب للمدارس لجميع المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمر صحفياً ظهر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 للإعلان عن شكل العام الدراسي الجديد لمدارس التعليم العام بكافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي بأن العام الدراسي الجديد سيكون عام دراسي عادي سيتم فيه أخذ الحضور والغياب للطلاب وأن أسئلة التقويم في الصف الثالث الثانوي العام سوف تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين والطالب سوف يعلم نتيجته فور الانتهاء من أداء الامتحان.

نظام حضور الطلاب للمدارس لجميع المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2021:-

أشار وزير التربية والتعليم بأن نظام حضور الطلاب للمدارس سيكون حسب المرحلة التعليمية الموجود بها الطالب، فالمرحلة الابتدائية مقسمة من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي. وسيكون الحضور في المرحلة الابتدائية كالتالي:-

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أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فسيكون حضور الطلاب إلى المدارس يومان فقط في شكل مجموعات كما يلي:-

وأخيراً بالنسبة للمرحلة الثانوية ، فسيكون فيها حضور الطلاب يومان فقط وسوف يتم فيهما أخذ الغياب.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن اليوم الدراسي في العام الدارسي الجديد سوف يبدأ بطابور الصباح وسوف يتم منح صلاحيات أكبر للسادة مديري المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن الصف الثالث الثانوي العام سوف يؤدى فيه الطلاب امتحاناتهم على التابلت وستكون الأسئلة لقياس مدى الفهم لدى الطالب، وأن الطالب سوف يعرف نتيجته فور الانتهاء من أداء الامتحان.