إنفوجراف.. نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن نظام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، والذى سيكون العام الأول الذى يتخلله العنصر الإلكترونى، وتصبح الامتحانات والتصحيح الكترونياً بالكامل.





وأوضح الوزير، أن ذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع الإبقاء على نظام التشعيب لهذا العام "علمى علوم وعلمى رياضة"، حيث ستحتوى امتحانات الثانوية العامة على طريقة أسئلة جديدة تعتمد على الفهم بدلاً من طرق الحفظ التقليدية، وسيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب لمن يرغب فى تحسين نتيجته، على أن يحتسب المجموع الأعلى للطالب. كما سيتم تصميم الامتحانات باستخدام بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة، بنفس درجة الصعوبة، للسيطرة على الغش.

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