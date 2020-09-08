عرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى للوزارة، اليوم، الوسائل التعليمية الأساسية والمساعدة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى الجديد 2020-2021.







وأوضح الوزير، أن الوسائل تتنوع بين القنوات التعليمية ووسائل التعلم الإلكترونى ومنصات التواصل بين المعلمين والطلاب، وذلك بهدف تنويع مصادر التعلم التى تتيحها الوزارة للحفاظ على مستوى المنتج التعليمى وتحسينه باستمرار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الوسائل التعليمية لجميع المراحل بالعام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.