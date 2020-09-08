وزيرة الصحة تتوجه إلى السودان بمساعدات طبية لإغاثة متضررى السيول

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ،على رأس وفد طبى رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، لتقديم الدعم الطبى اللازم للدولة الشقيقة، لمساندتها فى مواجهة السيول التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تترأس وفدًا طبيًا يضم 20 طبيبًا من مختلف التخصصات "باطنة، أطفال، مناطق حارة، طوارئ"، بالإضافة إلى فرق تمريض، وفنيين تمريض خدمات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيكون فى استقبال الوفد المصرى بمطار الخرطوم، الدكتور أسامة عبد الرحيم، وزير الصحة السودانى.

وتابع مجاهد أن الوفد يضم أيضًا فرق وقائية متخصصة فى مكافحة الأوبئة، لرش مبيدات لمكافحة القوارض والبعوض فى المناطق المتضررة من الفيضانات، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه فى هذه المناطق، كما سيقوم الفريق الوقائى بتدريب الكوارد البشرية فى السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات، مضيفًا أنه سيتم تقسيم الوفد الطبي إلى 4 فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة فى محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضررى السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.

وذكر مجاهد أنه سيتم خلال الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الجانب المصرى والسودانى، لبحث احتياجات المنظومة الصحية فى الدولة الشقيقة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تجرى الوزيرة زيارة ميدانية لإحدى المناطق المتضررة من السيول فى العاصمة الخرطوم للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية فى هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إرسال شحنة من المساعدات الإغاثية، أمس الإثنين، إلى دولة السودان الشقيقة على متن طائرة عسكرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبلغ 12 طنًا تشمل الأدوية، والمحاليل طبية، والمستلزمات الجراحية، لافتًا إلى إرسال شحنة أخرى اليوم، مرافقة للوفد الذى تترأسه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتشمل 12طنًا من المساعدات الإغاثية لدعم متضررى السيول فى الدولة الشقيقة.

وأكد مجاهد استمرار فتح الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم وصول 5 طائرات خلال شهر أغسطس إلى دولة السودان محملة بـ 22 طنًا و 325 كجم من الألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارىيء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضررى السيول التى اجتاحت دولة السودان فى الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة.