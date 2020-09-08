فيديو.. حسام الخولى: انتخابات مجلس النواب ستكون أكثر شراسة من الشيوخ

قال حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن العصبية والقبلية ستظل موجودة خلال انتخابات مجلس النواب، وهذا ليس على المستوى المحلى فقط، وإنما على المستوى العالمى.





وأشار الخولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصرى، إلى أن الحزبية ستكون غالبة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحا أن الانتخابات ستكون أكثر شراسة من الشيوخ، متوقعا وجود إقبال كبير من قبل المواطنين. وأوضح الخولى، أن هناك محاولات لإحباط عزيمة المواطنين، لعدم المشاركة فى الانتخابات، مؤكدا أنه منذ أحداث 25 يناير ولم يحدث خطأ فى صوت واحد لأحد المواطنين، ويشرف القضاة على الانتخابات بشكل كامل.

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