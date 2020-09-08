عاجل- صور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى

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يأتى ذلك فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم، ونقل الفريق أول محمد زكى لرجال القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية.
وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطنى الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى فى تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومى المصرى، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.
وأدار القائد العام حوارًا مع رجال الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى العديد من المجالات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عالى وإصرارهم على مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة فى إعادة بناء الوطن واستقراره.
وكرم الفريق أول محمد زكى المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص.
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