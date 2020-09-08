طارق شوقى: إتاحة فرصة امتحانات إضافية للثانوية العام المقبل

وأكد شوقى خلال مؤتمر صحفى، أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية، والتصحيح سيكون إلكترونى أيضًا دون تدخل للعنصر البشرى.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأسئلة يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهما أسئلة مشتركة، متابعًا: "والأسئلة فى الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم".
وبين الوزير أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحدة بامتحان موحد، حيث سيتم عقد امتحانين فى يونيو وأغسطس، وسيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية، ويمكن للطالب أن يحسن مستواه فى المواد حتى يحصل على أعلى الدرجات.
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