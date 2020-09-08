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طارق شوقى: إتاحة فرصة امتحانات إضافية للثانوية العام المقبل

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أحمد حمدى 2020-09-08 15:04 0 تبليغ

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وأكد شوقى خلال مؤتمر صحفى، أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية، والتصحيح سيكون إلكترونى أيضًا دون تدخل للعنصر البشرى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأسئلة يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهما أسئلة مشتركة، متابعًا: "والأسئلة فى الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم".

وبين الوزير أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحدة بامتحان موحد، حيث سيتم عقد امتحانين فى يونيو وأغسطس، وسيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية، ويمكن للطالب أن يحسن مستواه فى المواد حتى يحصل على أعلى الدرجات.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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