الخميس .. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة، نظرا لأعمال التطوير التى يشهدها شارع عبد الحميد بدوى، والتى تشمل خط المياه قطر 1000 مم بالشارع.





وقالت الشركة فى بيان، إنه من المقرر، قطع المياه، بعد غدٍ الخميس، لمدة 6 ساعات، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من نفس اليوم. أضافت الشركة، أن المناطق التى ستشهد انقطاعًا للمياه هى: منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – أحمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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