صور.. التموين: 170مليون جنيه تكلفة إنشاء صومعة بنى سلامة بالجيزة

تابع الدكتور على المصيلحى وزير التموين اليوم الثلاثاء صومعة بنى سلامة فى محافظة الجيزة، وذلك بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدى مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، ونعمانى نصر مستشار معالى الوزير.





وأكد المصيلحى بأن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومى للصوامع اهتماما بالغا، نظرا للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوى لمصر من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنويا، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثه وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجى آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعا ملموسا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كل الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد.



وأكد وزير التموين أن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين ما يقرب من 4.5 شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية للصومعة تأتى فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.



وأضاف المصيلحى أن صومعة بنى سلامة تبلغ تكلفة إنشاؤها 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا على مساحة 33700 متر مربع .

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وأوضح اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجى من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتى تصل إلى 10% وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.



واستعرض باسيلى السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومنها اقدم صومعتين هى إمبابة 60 ألف طن، وشبرا 100 ألف طن وفى عام 2005 بلغت إجمالى السعات التخزينية 190 ألف طن لتصل إلى 700 ألف طن فى 2012 وفى عام 2020 بلغت 2 مليون و590 ألف طن للشركة القابضة للصوامع فقط.



وأكد باسيلى أنه سيتم ضم صومعتى الصالحية وأبوصير 120 ألف طن وهى فى المراحل التشغيلية إضافة إلى صوامع حقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن.