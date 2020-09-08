أخبار مصرية

النائب أحمد قطب يطالب المواطنين بالمشاركة فى انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ

0 نشر
مريم يوسف 2020-09-08 15:17 0 تبليغ

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وقال عضو مجلس الشيوخ، على كل ناخب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويدلى بصوته، وذلك فى إطار ممارسة حقه الدستورى والقانونى، مؤكدا أن عدم المشاركة فى الانتخابات لا تخدم سوى أعداء الوطن.

وطالب القيادى بمستقبل وطن، المواطنين بالذهاب الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لإظهار مدى وعى المواطنين وحرصهم على استكمال بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة.

وعلى جانب آخر، أدلى المهندس أحمد قطب بصوته الانتخابى فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد عضو مجلس الشيوخ عددًا من اللجان الانتخابية بمنطقتى "الشيوخ زايد، و6 أكتوبر"، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للناخبين، فى ظل الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة لحماية الناخبين من انتشار فيروس .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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