وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى ويشيد بدورهم فى تجفيف منابع الإرهاب

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة علي كافة المستويات.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم ، ونقل الفريق أول محمد زكى لرجال القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، مشيداً بتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس بإعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري ، مشيداً بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدار القائد العام حواراً مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، فى العديد من المجالات التى تدور فى أذهانهم، معرباً عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عالى وإصرار على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة فى إعادة بناء الوطن واستقراره .

وكرم الفريق أول محمد زكى المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص.