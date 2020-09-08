وزير التعليم العالي يتفقد مبنى وزارة التعليم ومجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، بزيارة تفقدية لمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برفقة الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ أحمد الشيخ القائم بأعمال رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة. ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من كافة الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعي الجديد. ويهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في اطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإليكترونية تختص بشئون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بالإضافة للجامعات الأهلية.

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