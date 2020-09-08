حسام الخولي: "من أول 25 يناير 2011 مفيش صوت انتخابي بيروح لصندوق غلط"

أكد المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عدم وجود أي تغيير في انتخابات مجلس النواب القادمة، من حيث استمرار العمل من خلال 50% قائمة مستقلة، و50% فردي.

وأوضح الخولى، أن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستشهد معركة شرسة بين المرشحين والمتنافسين، حتى وإن كانت وستظل الخريطة الانتخابية تحكمها العصبيات والقبلية والعائلات، لأنها موروثات اجتماعية، إلا أن الأحزاب السياسية بدأت تضغى على هذه الأشياء، وهو ما وضح خلال إنشاء تحالف الأحزاب المصرية.

وطالب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المواطنين بعدم الانصياع وراء حملات الإحباط التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسير خلف الشائعات الساعية إلى بث روح الهزيمة بين أبناء الشعب، لافتا إلى أن ما يثار عن القوائم الانتخابية والمشاركين فيها ونجاحهم المؤكد، هو محض افتراء، وقال: «هناك من يقول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسماء اللي جاية في القايمة هتنجح هنجح، وهذا افتراء، لأن من أول 25 يناير 2011 مفيش صوت انتخابي بيروح في صندوق غلط».