مستقبل وطن: الأحزاب مستمرة فى تحالفها الانتخابى لمجلس النواب تحت مسمى "تحالف الأحزاب المصرية "

أكد المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الأحزاب مستمرة فى تحالفها للانتخابات البرلمانية القادمة وذلك تحت مسمى "تحالف الأحزاب المصرية " وذلك على نفس النهج الذى حدث فى مجلس الشيوخ وأنه تجرى الاستعدادات فى ذلك الصدد.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة لبرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن هناك محاولات لإحباط العزيمة والروح المعنوية للأحزاب والمرشحين بشكل غير مقبول، تتم على مواقع السوشيال ميديا، وذلك من خلال أساليب مشبوهة والترويج لها بشكل يحمل نهج تآمرى بالتساؤل عن القائمة والشخصيات التى ستكون بها والتآمر حول مشهد الانتخابات والتشكيك فيها.

وشدد أنه منذ 25 ينايروالانتخابات تتم بشفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائى كامل ولا يوجد مجال للانحياز لطرف على حساب آخر، موضحا أنه لا مجال للتقليل من أهمية مجلس النواب فهو يشرع قوانين الحياة بأكملها فى مختلف المجالات، موضحا أنه يتوقع الإقبال الجماهيري الواسع على المشاركة بانتخابات النواب .